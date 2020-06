Grete Gaim jäi toetajateta

Uuele hooajale läheb 2012. aasta noorte maailmameister Grete Gaim vastu õhinaga. «Uued liikmed on tiimis ja see on kindlasti värskendav,» ütles Gaim ja lisas: «Kui oled nii palju aastaid sporti teinud, on ikka sellised asjad head.» Kuid enne uueks hooajaks valmistumist pidi Gaim alla neelama mõru pilli. «Ükski mu toetaja pärast koroonakriisi toetust ei jätkanud.»