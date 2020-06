Laskesuusataja Regina Oja plaanib kahe aasta pärast tippspordiga lõpparve teha

Võrust pärit laskesuusataja Regina Oja (24) oli möödunud aastal Eesti kõige edukam laskesuusataja. Elu senine kõige parem hooaeg on nüüd seljataga ning koos Rene Zahknaga jõudis ta paarissegateates maailmakarikaetapil poodiumile. Tundub, et helgemad ajad on veel ees, kuid 2022. aasta Pekingi taliolümpiamängudest ta kaugemale esialgu ei vaata.