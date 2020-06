Galerii: Lootos püsis valitseva meistri tempos ühe poolaja

Lootose peatreener: Tugevam võttis oma

Põlva Lootose naiskonna peatreener Kaido-Meinhard Kukli FOTO: Madis Perli / Lõuna-Eesti Postimees

Põlva Lootose peatreener Kaido-Meinhard Kukli jäi võistkonna esitusega rahule: «Eks siin kuumus ja oskused tegid teisel poolajal oma osa, aga esimene poolaeg Flora vastu 0-0 hoida on minu jaoks on väga hea.»

Kukli sõnul tuleks kiirema ja tugevama vastase vastu ka ise tempokamalt mängida, et matšis sees püsida. Sama moodi oli koduvõistkonnal probleeme kiirrünnakute lahendamisega. Kuigi mõned poolvõimalused tekkisid, siis ohtlikke olukordi luua ei suudetud.

«Lõpuks tugevam surus jõuga ära, see oleks võinud vabalt ka esimesel poolajal juhtuda,» tõdes Kukli ja lisas: «Kui Eesti valitsev meister tuleb Põlvasse mängima ja esimene poolaeg on 0-0, siis on ju loomulik, et teisel poolajal peab midagi muutma ja suruma. Meie jaoks tuli see värav võib-olla natuke liiga vara, aga ma olen tüdrukutega rahul, et ei ole hullu midagi,» rääkis Kukli.