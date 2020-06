Antsla vallas renoveeritakse tänavavalgustust

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist rahastatava projekti "Antsla valla tänavavalgustuse renoveerimine" (projekt nr 2014-2020.6.03.19-0194) raames renoveeritakse Antsla valla asulate tänavavalgustuse taristu (valgustid, postid, kaablid ja juhtimiskilbid), mis on amortiseerunud.

Valgustid paiknevad hajusalt ja kohati ebaloogilistes kohtades ning olemasolevad naatriumi ja elavhõbeda valgustid on energiakulukad ja ohtlikud keskkonnale. Projekti eesmärk on vähendada elektrienergia tarbimist tänu efektiivsema LED-valgustustehnoloogia kasutuselevõtule, mille tulemusel saavutatakse energiasäästlikum ja turvalisem elukeskkond, kus taristu renoveerimise tulemusena hoitakse arvestuslikult kokku ca 89,28 MWh aastas, see tähendab CO2 hulk väheneb ca 97,32 tonni võrra aastas.