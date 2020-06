Endine asevallavanem hakkas taas koolidirektoriks

Sarv sai asevallavanema ametist priiks märtsis koos asevallavanem Enno Kase ja vallavanem Margus Lepikuga, kui Valga senine Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsioon lagunes. Kui märtsis ütles ta, et plaanib aja maha võtta ja puhata, siis nüüdseks on puhkus läbi saanud. «Vara küll, aga nii on,» naeris ta.

Keeni põhikooli eesotsas on mees 19. juunist. Direktori amet pole Sarvele midagi uut. 2001. aastal asus ta tööle Urvaste kooli huvijuhi ja arvutiõpetaja tööpostile. Viis aastat hiljem sai temast Urvaste kooli direktor. «Seda ametit on peetud aastakümneid. Ma olen hariduses ainult olnudki tööl. Vahepealsed kaks ja pool aastat olin Valgas asevallavanem. Keeni põhikool on kodu lähedal ja Otepää vald arvas, et olen sobiv kandidaat.»

Koolis soovib Sarv tagada turvalise keskkonna. «Tänane hariduspoliitiline seis on juba selline, et iga laps peab saama haridusteed jätkata kodukoha koolis. Proovin seda kompleksi nii arendada, et seda saaks Keenis ehk kohalikus koolis. Et oleks turvaline ja hea õpikeskkond,» lausus Sarv.

«Eks ju sadakond aastat tagasi loodigi koolid kogukonna toel, selleks, et edendada elu kohapeal. Tänapäeval, kui tehnoloogia lubab ka kaugtööd teha, siis on eriti oluline, et suudaksime säilitada kodulähedase õppe maakohtades,» lisas ta.

Uuel aastal alustab Sarve sõnul koolis õppimist umbes 100 õpilast, lisaks läheb samas lasteaeda kolme rühma jagu lapsi.

Kuigi õpilasi praegu jagub, tasub Sarve sõnul siiski kooli kestmajäämise pärast valvel olla. «Sündimus väheneb, rahvastik väheneb. Kindlasti langus võib tulla. Nii peab hoidma, et arv jääks saja lähedale. See eelis on, et seal piirkonnas teist kooli ei ole. Lähimad on Puka, Pühajärve ja Tsirguliina.»

Kalmer Sarv on pärit endisest Õru vallast ja on elupõline õrukas. Ta on õppinud Valgas ja esimese kutse omandas kutsekoolis mööblitisleri erialal. Tööle läks aga ettevõtlik 19-aastane noormees hoopis Kuigatsi eriinternaatkooli majandusjuhatajaks. Hiljem lisandusid sellele ametile ka poiste tööõpetuse tunnid.

Järgnesid õpingud Tallinna ülikoolis, kus Sarv omandas töö- ja tehnoloogiaõpetaja eriala (bakalaeureus), põhikooli- ja gümnaasiumiõpetaja eriala (magister) ning tööõpetuse õpetaja ja lisaerialana informaatikaõpetaja (magister). Sarv on läbinud ka Tallinna ülikoolis üldhariduskooli juhtimiskursused. Lisaks sellele on vastsel koolidirektoril ette näidata kutseõpetaja tunnistus.

Sarv on olnud pikaaegne Õru vallavolikogu liige ja enne haldusreformi ka Õru vallavolikogu esimees.

Otepää vallavanem Jaanus Barkala ütles, et konkursikomisjon tegi oma otsuse ühehäälselt. «Tegemist on igati sobiva kandidaadiga, kellel on muljetavaldav ja väga hea töökogemus koolijuhina. Komisjoni otsusel kinnitati uus direktor võimalikult kiiresti ametisse, et tal oleks aega enne augustikuud ennast asjadega kurssi viia.»