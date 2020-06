Otepää vald sai oma lennuvälja

Sarnased lähimad lennuväljad Lõuna-Eestis asuvad Antslas, Varstus ja Ridalis. Lennuraja haldajaks on Joosti Puhkemaja, maandumine toimub omal vastutusel ja eelneval kokkuleppel haldajaga. Nüüdsest saab Otepääd külastada ka kuni 4-kohaliste väikelennukitega.

„Otepääl on olemas kopteri maandumisplats Otepää kiirabijaama katusel, nüüd on valda lisandunud veel üks võimalus õhuliikluseks,“ sõnas Jaanus Barkala. „Võime nüüd uhkustada oma lennurajaga ja loodame, et tänu sellele satub meie valda rohkem külalisi ka kaugemalt.“