Pokumaa sai uue juhi

Ta lisas, et ta tahaks esimese asjana jõuda Edgar Valteri mõtete põhjal valmistatud mänguväljakuni. Samuti on juhataja soov saada Pokumaale etendusi juurde ning tagada see, et turismituuride tegijad leiaksid selle paiga sagedamini üles ja hakkaksid selle külastusi oma programmidesse lisama. «Minu suur unistus on, et me jõuaks rohkem piiri taha oma informatsiooniga. Lätis oleme praegu natukene kanda kinnitanud, aga võiks rohkem. Samuti on oluline tutvustada meie tegemisi Soomes, sest meid külastanud soomlastele on Pokumaa väga meeldinud,» kinnitas Merimaa.