Ettevalmistused uueks hooajaks on ta enda kinnitusel läinud seni hästi. Koroonakriis laskesuusatajaid eriti ei puudutanud, kuna kõige kriitilisemal ajal oli neil puhkus. Põnevust lisab sellele hooajale Zahkna arvates aga see, et võistkonnaga on liitunud kaks uut inimest: füsioterapeut Hanno Tikkerbär ja treener-analüütik Karmen Reinpõld.

«Treeningprotsess pakub nüüd rohkem rahuldust ja on meeldivam,» nentis Zahkna. «Kui varem vastutas jõusaalitreeningute eest Indrek Tobreluts, siis nüüd on seal isik, kelle tugevus ongi konkreetselt jõusaal. Seega on see osa kindlasti rohkem kontrollitud ja ka analüüs on parem.»