Ott Lepland laulab Eestimaa kirikute toetuseks ka Valgamaal

"Esimest korda esitasin enda soolokava "Taevas puutub maad" Eestimaa kirikutes 2015. aastal. Oli tunda ja näha, et inimestele läksid need kontserdid väga hinge ning etteasted pakkusid ka mulle enesele väga palju, teistmoodi, erilisi ja võimsaid emotsioone," räägib kontsertide tagamaadest Ott Lepland. "Mul on hea meel, et saan oma muusikaga ka head teha, lauldes nii kirikute toetuseks kui pakkudes inimestele palju hingestatud emotsioone ning andes võimaluse võtta aeg maha oma igapäevastest argitoimetustest. Üheskoos publikuga saame Eesti kultuurielu ja maapiirkonnad uuesti elule äratada," sõnab muusik.