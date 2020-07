Sangaste kirikus saab vaadata Hannes Võrno maalide näitust

Telesaatejuht, moekunstnik ja sõjaväelane Hannes Võrno ütles, et idee teha Sangaste kirikusse näitus, sündis ükskord siin jumalateenistusel viibides: „Sangaste kiriku seintel on osa minu maalidest, mille pühendasin koroona ajal blokaadis istunud saarlastele. Ütlen tänagi varjamata - ma armastan Eestit ja oma rahvast, aga mitte seda riiki. Ükskord Sangaste kirikus missal olles, ütlesin endale: kord tuleb päev ja on minu kord seda kirikut oma võimaluste raames aidata. Külmadeks kirikutalitusteks võiks olla kirikulistele võtta soojad pleedid, aita need soetada ja Püha Andrease kogudust toetada!“

Hannes Võrno on kujundanud kostüümikunstnikuna mängufilme ja teatrietendusi. Maalimisega tegeleb ta peamiselt hobi korras. Hannes on maalimise kohta öelnud nii: „Kui jääd välja öeldud valusa sõna pärast võimukate väiklase viha alla, on ootuspärane, et sinust saab lindprii. Nii valisin oma teeks selle, mida armastan ning milleks Taevaisa tööriistad andnud. Aitad sina täna mind, aitab Jumal homme sind. Teen sellest lähtudes ning olen tänulik Jumalale, et võin iseennast usaldada. Leonardo da Vinci ütles, et kunstnik on see, kes suudab joonistada või maalida kõike mida näeb. Püüan sinnapoole. Sestap maalin maastikke toas ja joonistan inimesi, kes mu vastas ei istu. Cogito ergo sum!“