Mulgimaad tutvustav peremängusari jätkub Helme kihelkonnas

Sealse piirkonnajuhi Ilona Tiigi sõnul saavad mängus osalejad seigelda seitsmes mängupunktis. Riidaja külas on avatud kaks kohta – Mäe-Koda, kus pererahavaga koos saab valmistada komme ja maitsta umbrohusuppi. Riidaja naised on ette valmistanud äraarvamisemängu. Helme Koduloomuuseum tutvustab vanu põllutööriistu, Hummulis toimuvad tegevused imekaunis pargis ning oma uksed on huvilisetele avanud mõis Kärstna küla üllatab põneva lillemänguga ning Taageperas ootab mängijaid populaarne puutöötuba. Ajaloohuvilistel on taas võimalus tutvuda uuenenud Barclay de Tolly mausoleumiga.

Jaanika Toome, Mulgimaa Peremängu peakorraldaja lisab , et juba esimene mängupäev Tarvastu kihelkonnas tõi piirkonda üle 150 mängus osaleja. See näitab, et inimeste huvi ringi liikuda on kasvanud. Tänavune Mulgimaa Peremäng ongi eriline selle poolest, et igal kihelkonnal on päris oma mängupäev ja osalejatel võimlik omale meelepärane piirkond ise valida.