Kaks Võrumaa veeprojekti leidsid toetuse

Projekti kogumaksumus on 233 968 eurot, millest KIK-i toetus on 142 888 eurot ja Rõuge valla poolne panus 91 080 eurot.

Puurkaev-pumpla laiendamisel rajatakse suurem veemahuti, kuhu kogutud puhastatud vett on võimalik kasutada lisaks ka hädaolukordadeks ja tuletõrje veevõtukohana. Projekti kogumaksumus on 58 360 eurot, millest KIK-i toetus on 18 126 eurot ja AS Võru Vesi panus 41 234 eurot.