Robomatemaatika õpetaja: noored ei tunne IT-tehnoloogiat

Robootika ja matemaatika koosõpetamisest magistritöö kirjutanud Jelena nendib, et samad väljakutsed on ka teistes ainetes, kus uued põlvkonnad vajavad informaatikaga põimitud õpet, et päriselt mõista, kuidas erinevad digilahendused töötavad ja mille jaoks neid vaja on.

Täna on informaatikatund valikaine nii põhi- kui keskkoolis ning see on koolide otsus, kas, kuidas ja mis mahus ainet õpetatakse. Selleks, et pakkuda õpilastele kaasaegselt õpet, peab koolidel olema tahtmist ja ressursse. “Sellest ei piisa, et koolil on olemas 3D printer, VR-prillid või õpirobotid - vaja on otsida ja valida eakõlbulik sisu ja õpimeetodid. Ka ühest informaatikaõpetajast ja ühest haridustehnoloogist võib jääda väheks, et kaasata integreeritud õppesse võimalikult palju erinevates vanuserühmades õpilasi.”

See kõik võtab aega - eriti, kui uut programmi või õppemetoodikat ollakse alles välja töötamas. Haridustehnoloogina teeb Jelena palju koostööd erinevate aineõpetajatega - tema sõnul saab erinevate informaatikatunnist tuttavate tehnoloogiate ja meetoditega rikastada näiteks loodusõpetuse, võõrkeele või isegi emakeele tundi. Näitena toob ta Valga kooli 3. klasside eesti keele digitunnid, kus koos töötavad informaatika- ja eesti keele õpetajad, et õpilased õpiksid juba varakult oma töid korrektselt vormistama ja arvutit töövahendina kasutama. “Microsoft Word 3. klassis ja Python gümnaasiumis,” naerab informaatikaõpetaja lootusrikkalt ja viitab üldtuntud programmeerimiskeelele, mida kasutavad sellised globaalsed hiiud nagu Google, NASA ja Spotify.

Noorte digioskused ja -pädevus on näiline

“Lapsed julgevad telefonis ja arvutis erinevaid nuppe vajutada, mistõttu tundub meile, et nad teavad, mida teevad. See pole päriselt nii.” Valga kooli haridustehnoloogi sõnul on informaatika- või vana nimega arvutiõpetaja suurimaks väljakutseks viia lasteni arusaam nende digikäitumise jäljest ja tagajärgedest. Samuti tasuks lastevanematel tähelepanelik olla.

“See on paratamatu, kuid äärmiselt oluline, et tänased noored ja järgmised põlved kasvaksid üles digipädevate ja -teadlikena. Eesti on põnev e-riik, kus on loodud palju erinevaid digiteenuseid ja -lahendusi, mille põhimõtted võiksid olla selged kõigile noortele, kes asuvad nende lahendustega hiljem tööle. Samuti ei saa kõrvale jätta digiturvalisuse teemat, mis puudutab meid kõiki, aga millele on oluline osa tuleviku hariduses. Oma kogemusest näen, et noortele tundub tihti, et Internet on platvorm, kuhu sisu tekib kiiresti ja kust see kaob sama kiiresti. Arvatakse, et kustudes sõnumi või foto oma sotsiaalmeediakontolt kustub see ka internetist, loomulikult pole see nii. Seetõttu ei mõelda päriselt läbi, mida internetis jagatakse või millist sisu sinna üles laaditakse. See tuleneb paljuski ka sellest, et ei teata, mis tehnoloogia on näiteks TikToki või Facebooki rakenduse taga - kuidas need töötavad ja mis eesmärki kannavad.”

Informaatikaõpetajate roll tänases ja tuleviku koolis on tutvustada õpilastele digiühiskonna toimimismehhanisme ja tehnoloogiaid. “Seal on kaks olulist punkti. Esiteks, selleks, et teha tulevikus IT-maastikul midagi veel vingemat ja uuenduslikku, tuleb tunda eelkäijate tööd ja seniste tehnoloogiate põhimõtteid. Selge on see, et tänaste noorte tööturgu dikteerib lähitulevikus suuresti digi- ja IT-tehnoloogia käekäik. Teiseks on oluline mõista, et kuigi Internet ja sealsed veebilehed, platvormid ning rakendused on tihti tasuta kasutamiseks, teenivad need kellelegi sissetulekut ja seetõttu loob iga uus kasutaja lisaväärtust ja tulu. Kasutajatena oleks meil kõigil, aga eeskätt noortel, kes elavad suurema osa oma ajast digikeskkondades, mõistlik ja turvaline neid nüansse teada.”