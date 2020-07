Bussifirma taastab Tartu-Riia bussiliini

Buss väljub igal hommikul kell 6.25 Tartust Riiga ja õhtul kell 18.45 Riiast Tartusse. Buss teeb mõlemas suunas peatuse ka Valgas. Liini lõpp-peatus on Riia lennujaamas, teatas Lux Express.

"Tartu-Riia vaheline liin oli otseselt seotud meie Venemaa suunaliste väljumistega, et reisijad saaksid Riiast läbi Tartu kas Peterburi või Moskvasse. Kuna hetkel jääb veel teadmata ajaks idapiir suletuks, siis loodame, et Riia ja Tartu vahel on piisavalt reisijad ka ilma võimaluseta teekonda idapoole jätkata," märkis Lux Expressi rahvusvahelise äri juht Rait Remmel pressiteates.