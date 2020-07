Autoralli maailmameistrivõistluste ametlik etapp tuleb Lõuna-Eesti teedele

WRC sarja korraldaja ettepanek on tunnustus meie rahvusvaheliselt hinnatud kõrgele korraldustasemele ning senisele suurele publikuhuvile.

„Tänane ajalooline moment on paljude inimeste aastatepikkuse sihikindla panustamise vili seniste rallisündmuste professionaalsel korraldamisel, publikuhuvi äratamisel ning rahvusvahelise koostöö tegemisel. Selle sammuga tõestab Eesti taaskord oma positsiooni rallimaailmas: lisaks maailmameistri kodumaale oleme nüüd ka MM-etapi korraldajariik,“ sõnas peaminister Jüri Ratas.

„Ralli maailmameistrivõistluste etapp on enamat kui üksnes harukordne võimalus korraldada Eestis globaalne spordisündmus. Etapi toimumine tõstab meie tuntust maailmas, panustab tugevalt meie majandusse ja regionaalsesse arengusse. Kindlasti aitab MM-etapp kaasa ka Eesti autospordi arengule, et Eestis jätkuks maailmatasemel autosportlasi. Tänan ja õnnitlen Rally Estonia inimesi, nende koostööpartnereid, kohalikke omavalitsusi ning WRC korraldusõiguse omanikku. Kõik nad on oma tegevuse ja otsustega aidanud kaasa, et septembri algul on Eesti inimestel võimalus oma silmaga jälgida, kuidas valitsev maailmameister kodupubliku toetusel oma tiitli kaitsmiseks võistleb,“ lausus peaminister.

„Au ja kiitus Rally Estonia korraldajatele, kes on aastaid maailmatasemel üritust teinud. WRC etapi esimest korda Eestis toimumine on nende hea töö tunnistus. See on taasiseseisvunud Eesti suurim spordisündmus, mis viib telepildi vahendusel kaadrid meie ilusast loodusest ja kultuurilistest vaatamisväärsustest üle 100 miljoni vaatajani maailmas,“ ütles kultuuriminister Tõnis Lukas.

„Mul on hea meel, et Eestis suudetakse nii suuri spordivõistlusi korraldada,“ ütles rahandusminister Martin Helme. „Selline spordisündmus annab tööd hulgale Eesti inimestele ja ettevõtetele. Rally Estonia majanduslik mõju Eesti riigile ja Lõuna-Eesti piirkonnale on juba praegu olnud märkimisväärne ning WRC etapi korraldamisse kaasatakse rohkem kui kaks ja pool tuhat inimest. Lisaks otsesele majanduslikule mõjule tõstab WRC etapi staatus kindlasti Eesti tuntust ja selle ülemaailmne kajastus loob meie inimestele ja ettevõtjatele hulgaliselt uusi võimalusi. Ühtlasi saame tutvustada Eesti riiki ja ettevõtteid potentsiaalsetele välisinvestoritele. Sellise mastaabiga võistluse turvaline korraldamine annab meile võimaluse näidata maailmale Eestis loodud innovaatilisi lahendusi ja meie inimeste võimekust. Tunnustan Eesti autospordikogukonna pealehakkamist ja uuenduslikku meelt ning soovin edu!“

„Tänase tulemuseni on viinud rohkem kui 10 aastat tugevat tööd meie meeskonna poolt, see on unelmate täitumine. Meie meeskond on aastatega kasvanud ja meid ühendab üks asi – kirg selle vastu, mida me teeme ja millesse me usume! Me ei oleks täna siin kui meil poleks väärilisi koostööpartnereid. Eesti riik oma institutsioonidega, kohalikud omavalitsused, erasektori toetajad ja persoonid, kes mõtlevad meiega kaasa tippralli korraldamises, ja sajad tuhanded rallifännid üle maailma. Väga paljud neist on meiega koos olnud algusest peale. Siit edasi on meil võimalus teha lühikese ajaga väga hea sooritus, mis tagaks Eestile ja Eesti autospordile tulevikus koha FIA WRC kalendris,“ sõnas Rally Estonia direktor Urmo Aava.