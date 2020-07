See, et kiriku kivikatus vihmaga läbi tilgub, oli koguduserahval ammu teada. Aga et pühakoja peavari on hakanud tasapisi vajuma, selgus alles mullu, mil hoones tekkinud pinged ähvardavalt nähtavale ilmusid. «Pööningul iga päev ju ei käi ja et laetalade ning sarikate otsad olid pehkinud, seda oli näha,» rääkis Põlva Maarja koguduse abiõpetaja Jaak Pärnamägi. «Aga et olukord on avariiohtlik, selle avastasime, kui võidukaare servadesse tekkisid mõrad ja tundus, et need lähevad ajapikku laiemaks.»