Valga ringristmik saab uue ilme

Asevallavanem Toomas Petersoni sõnul on vallavalitsusel soov luua paremaid tingimusi kõigile liiklejatele: jalakäijatele, jalgratturitele, autojuhtidele ja tõukeratastega sõitjatele. Selle nimel võetakse ette ka Tartu-Pika tänava ristmiku remont, kus luuakse kergliiklejatele senisest palju paremad liikumisvõimalused.

Küsimusele, millal ristmik valmib, Peterson veel täpselt vastata ei saanud. Hanke tähtaeg on 30. juuli ning asevallavanem loodab, et leping sõlmitakse sügisel ja pärast seda saab ka ehitusega pihta hakata. Palju sõltub Petersoni sõnul aga ka ilmast. Kui ilm soosib, võib loota, et ristmik saab valmis järgmiseks kevadeks. Asevallavanema sõnul plaanitakse võib-olla ringtee keskele paigutada ka interaktiivne ekraan, millel tervitus Valga linna saabujatele.