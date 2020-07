Juubilar Nool on siiani võimsas vormis

«Olen siin mõelnud, et varsti kukub Sydney olümpiamängude tähtpäev (28. september – toim). Võib-olla teen siis 20-kilogrammise kangiga 1000 kordust rinnalt surumist. Selleks on vaja nii jõudu kui ka vastupidavust. Olen sporti teinud suhteliselt tormiliselt ja hasardiga on kaasnenud ka vigastusi, seetõttu ma päris maksimumraskust peale ei paneks,» rääkis ta.