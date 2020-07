Lõuna-Eesti Postimehe ajakirjanik on kraadi võrra kangem

Siim läbis magistriõppe samal ajal täiskohaga ajalehes töötades. Tema sõnul oli magistrantuuri läbimine raske nagu Jeesuse retk Kolgata mäele. «Töö kõrvalt oli raske leida motivatsiooni, et õhtuti veel õppida. Samas oli mul kogu aeg silme ees selge siht, et magistrantuur tuleb kahe aastaga ehk nominaalajaga ära lõpetada, mis ka õnnestus. Nägin aga samas mitmeid kursakaaslasi, kes pinge all vastu ei pidanud.»