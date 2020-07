VIDEOLUGU ⟩ Eksministrid soovitavad Ukraina põllutöölistele piir avada

«Ukrainlased on näidanud end konkurentsivõimelistena, ukrainlased sobivad reaalselt,» kinnitas Nopri talumeierei peremees Tiit Niilo. «Terve maailm kasutab seda meetodit, et need tööd, mida oma rahvaga ei suudeta teha, teeb ära sissetulev tööjõud. Meie aga soovime teha eri maailma ja seda majanduse arvelt.»