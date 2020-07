Galerii: Põlvas peeti noorte [eel]arvamusfestivali

Eesti Noorteühenduste Liit korraldas kolmandat aastat noortele mõeldud [eel]arvamusfestivali, mis varem on läbi viidud Haapsalus ning Paides. «Kuna Põlva uus keskväljak on arvamusfestivali stiili ja hõnguga, siis sobis see väga hästi uueks paigaks,» sõnas noorte [eel]arvamusfestivali peakorraldaja Maris Neeno.

Maris Neeno, kes on Põlvas viimased poolteist aastat töötanud noorsootöötajana, ütles, et festivali käigus sooviti noori panna mõtlema neile olulistel teemadel, avaldama oma arvamust ning küsima olulisi küsimusi. «Loodan, et kõik see, mis siin ilusas Põlvas sõnadega lendu läheb, jõuab kuskile.»