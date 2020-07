Nädala esimene pool jätkub hoovihmadega

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva enamasti pilves ilm. Sajuala liigub saartelt üle mandri ida suunas. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti 13, rannikul 15-18 m/s. Sooja on 13-17 kraadi.

Esmaspäeva hommikupoolikul on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Pärastlõunal pilvkate hõreneb ja sadu hõreneb. Puhub edelatuul 6-12, puhanguti 15 m/s, rannikul 9-15, puhanguti kuni 20 m/s. Sooja on 17-20, Kagu-Eestis kuni 22 kraadi.

Teisipäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub edelatuul 6-11, puhanguti 15, rannikul 9-15, puhanguti kuni 20 m/s. Sooja on 11-16 kraadi. Teisipäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edelatuul 6-11, puhanguti 15, rannikul 9-15, puhanguti kuni 20 m/s. Pärastlõunal tuul järk-järgult nõrgeneb. Sooja on 15-20 kraadi.