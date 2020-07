Tomi Saluveer: võidusõit ja võidujooks

Raske on ennustada, millise arengutõuke etapp Kagu-Eestile annab. Suure majanduslanguse ennustajad saavad igal juhul ninanipsu. Eriti tore on, et sellest päästerõngast lõikavad kasu eelkõige Lõuna-Eesti inimesed – majutuse ja toitlustusega tegelejatest transpordifirmadeni välja.

Rallietapp on samas käivitanud omamoodi võidujooksu ka majutuskohtade nimel. Võistluspäevadeks on broneeritud nii Otepääl asuvad GMP Clubhotel kui ka Pühajärve spaa ja puhkekeskus. Kaugemalgi asuvad hotellid on tolleks nädalavahetuseks juba reserveeritud: asugu need siis Põlvas, Võrus või Valgas. Kõikides nimetatud majutusasutustes on aga vakantseid ruume enne ja pärast rallit. Seega on broneeringud otseselt seotud suursündmusega.