Uue kohviku torni hakkavad kroonima puud

«Rõhuksin suures osas ikkagi möödasõitjatele,» rääkis söögikohta rajava osaühingu Tammiku Põld omanik ja juht Margus Hani. Sarverna rist asub poolel teel Tartust Võrru ning Luhamaa piirpunkti jõudev tee ristub Savernas ka Otepää ja Põlva suunaliste teedega. «Siin on tõmbekeskus olemas, söögikoha kõrval asuvad ka tankla ja kauplus.»

Ettevõtja sõnul on arhitektil visioon, et kohviku torni tulevad puud. «See on siiski tuuline koht ja päris kuused, nii nagu näha eskiisprojektis, torni ilmselt ei tule,» lausus Hani. «Kuid mingid madalamad puud on igal juhul plaanis katusetorni panna. Insenerid panevad täpsemalt paika ja kalkuleerivad, mis sinna sobiksid.»

Toitlustuskoha tegevjuhi Evelyn Välissoni sõnul on uksed plaanis avada sügisel. «Erineme teistest selle poolest, et maksta tuleb vaid selle eest, kui palju inimene endale sööki tõstab,» rääkis Välisson, kelle sõnul pannakse püsti ka pagarilett. «Küpsetame värsket leiba, samas pakume itaaliapäraseid toite.»

Selline pidi söögikoht algselt hakkama välja nägema. FOTO: OÜ Tammiku Põld

Igaühele midagi

Välissoni sõnul sarnaneb Saverna risti tulev söögikoht näiteks Tartu Lõunakeskuse või Lido restoranides asuvate toitlustuskohtadega, kus saab toitu ise valida ja taldrikule tõsta ning see kaalutakse hiljem kassas üle. «Saverna kandis pole korralikke söögikohti – inimesed on seda aastaid küsinud,» lisas ta. «Nüüd loodame, et sügise alguseks saab plaan teoks.»

«Tulevad nii supiosa kui ka salatite, peatoidu ja magustoitude letid,» lisas Välisson. «Plaanime teha koduste maitsetega toite nii, et ka valik oleks rikkalik – igaühele midagi. Kavas on pakkuda ka taimetoitu. Hinnad peavad kohalikele inimestele mõeldes olema taskukohased. Ostame toorainet seejuures kohalikelt põllumeestelt ja tootjatelt.»

Buffikus on kokku ligikaudu 300 ruutmeetrit pinda, plaanis on rajada ka suur suveterrass. «Alumisele korrusele saame mahutada 50 inimest. Mõeldud on sellelegi, et ruume mitmesugusteks sündmusteks välja rentida,» rääkis toitlustuskoha tegevjuht ning lisas, et hoonel on ka avatud rõduga teine korrus: seal mahub kabinetti 16 ja rõduruumi 12 inimest.

Soodne asukoht

Söögikoht asub Välissoni sõnul väga heas teede ristumise kohas. «Arvame, et kliendid võiksid tulevikus olla nii ristist möödasõitjad kui ka kohalikud elanikud,» rääkis tegevjuht. «Kohalikud on uudistamas käinud alates sellest, kui kopp maasse löödi.»

Evelyn Välisson, Buffiku tegevjuht «Plaanime teha koduste maitsetega toite nii, et ka valik oleks rikkalik – igaühele midagi. Ka taimetoitu. Ostame toorainet seejuures kohalikelt põllumeestelt.»

«Prognoosime, et talvisel ajal käivad siin pigem kohalikud inimesed, aga suvel oleks suur roll ka turistidel,» rääkis Välisson. Tema sõnul liiguvad Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa teed mööda ka paljud raskeveokid, mille juhid saavad söögikohas pause teha. «Kohviku ette tuleb parkla, kuid sinna suured veokid praegu veel ei mahu.»

Margus Hane sõnul on maanteeametiga räägitud, et üle tee asuvale krundile võiks tulevikus rajada raskeveokite tankla. «See on praegu siiski mõtete faasis,» lisas ta. «Parkimisprobleemide tõttu ei saa praegu kahjuks hakata ka veokijuhte söögikohta meelitama.»