Valga- ja võrumaalased riisusid piirilinnas koore

Kõrvale jäid sedapuhku Põlva- ja Pärnumaa sportlased. «Kaudselt mõjutas neidki võistlusi koroonapuhang,» tõdes Valgamaa Spordiliidu juht Rein Leppik. «Eelnenud kuudel jäi selle tõttu hulk spordisündmusi ära. Nüüd pani kergejõustikuliit varem ära jäänud Tallinna meistrivõistlused kalendrisse vahele ja seetõttu ei saanud kõik Valka tulla. Ka olid samal ajal Pärnu maakonna meistrivõistlused, mistõttu sealt jäid sportlased tulemata. Eks see ole paratamatu, et nüüd on kõik üritused võistluskalendris hunnikus koos.»