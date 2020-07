Rongid hakkavad kihutama

Tapa-Narva ja Tapa-Tartu raudteelõikudel teostatud kapitaalremondi käigus vahetati välja kogu amortiseerunud raudtee pealisehitis, rööpad ja liiprid. Samuti laiendati antud lõikudel muldkeha ning suurendati selle kandevõimet. Nüüdseks on tööd jõudnud nii kaugele, et saab teha katsesõite tõstetud piirkiirusega lõikudel. Need on planeeritud läbi viia 8. juulil Tapa-Tartu ja 9. juulil Tapa-Narva lõigul.