Saamata tulu lööb maasikakasvatajal jalad alt

Valgamaal 20 hektaril maasikaid kasvatava Helme Maasikakasvatuse OÜ omaniku Andrus Horni sõnul jääb tal tänavu korjamata 50–60 tonni marju. Põhjus on selles, et hiljutise kuumalaine ajal ei õnnestunud leida vajalikul hulgal korjajaid. Puudus oli sealjuures ükskõik mis rahvusest inimestest, mitte vaid ukrainlastest. «Ega mis imeinimene see ukrainlanegi on. Maasikakorjamine ei ole mingi raketiteadus. On aeglaseid ukrainlasi ja aeglaseid ja virku eestlasi. Lihtsalt inimesi ei olnud võtta. Seda ei saa muidugi ette heita, oli ilus ilm, järve ja mere ääres oli tore olla.»