Madis Perli: ettevaatlikkus ennekõike

Üle 500 osalejaga võistlusel oli tunda kummalist ärevust ning inimesed hoidsid pigem omaette. Oldi ka pere või sõprade keskis, aga alles stardikoridoris tuli välja praeguse aja huvitav pale. Kui varem oli jooksusarjas tavaks, et võistlejad on tihedalt puntras nagu silgud pütis ja kuni stardipüstoli pauguni trügitakse võimalikult ette, siis seekord seda polnud.

Igal võistlejal oli vähemalt üks ruutmeeter vaba ruumi nii, et keegi kuklasse ei hinganud. Tore oli näha mõistmist ja üksteisega arvestamist. Paar meetrit tagapool startimine ei tohiks pikamaajooksus väga suurt trotsi tekitada, kuna peaks olema piisavalt kilomeetreid, millel oma paremus maksma panna.

Me kõik vastutame, et viiruse leviku võimalus oleks miinimumini viidud.

Hajutamisega Eestis üldiselt väga probleemi pole. Läks ju pärast 2 + 2 reegli kaotamist liikvele nali, et lõpuks ometi saab eestlane minna kahe meetri kauguselt tagasi harjumuspärasele viiele meetrile teistest.

Kuna koroonajuhtumeid pole Eestis viimasel ajal väga olnud, on ka inimeste suhtumine läinud leebemaks. Sellegi poolest tasub meeles pidada, et tihe ja korralik kätepesu ning näo mittekatsumine aitab ennetada ka muid haigusi peale koroona. Seega ei tee me seda ainult ühe haigusetekitaja vältimiseks.