Teade suurvõistlusest täitis hotellid mõne tunniga

Rallipäevadeks on reserveeritud nii Otepääl asuvad GMP Clubhotel kui ka Pühajärve spaa ja puhkekeskus. Ka võistluskeskusest kaugemal asuvad Kagu-Eesti hotellid on tolleks nädalavahetuseks võetud: nii Põlvas asuv Pesa hotell kui ka Võrus asuv Kubija hotell-loodusspaa. Valga hotelli Metsis toad on nendeks päevadeks samuti juba täis.

«Hotellitubade aktiivne broneerimine algas juba enne seda, kui ralli toimumine sai lõpliku kinnituse,» rääkis Otepää GMP Clubhoteli ja Pühajärve restorani juhataja Maarja Sallok. Tema sõnul oli hetkeks, mil ametlik teade tuli, vabu tubasid juba väga vähe. «Sama päeva õhtuks ei olnud meil enam mitte midagi pakkuda.»

Salloki sõnul on GMP Clubhotel võtnud igaks juhuks inimesi ootelehele, kui mõni broneering peaks tühistatama. «Ootenimekiri ja nende kontaktid on olemas, kes paluvad kindlasti ühendust võtta, kui mõni tuba vabaneb,» rääkis Sallok. «Teades siiski rallifänne, siis lootus, et nii läheb, on üsna väike.»

Mitu suursündmust samal ajal

Paradoksaalsel kombel ei ole kõikide Kagu-Eesti hotellide broneeringud siiski seotud ralliga. Näiteks Võrus Georgi hotelli ja Ränduri külalismaja pidav Imre Viilukas on reserveerinud toad samal nädalavahetusel Võhandu paadimaratonil osalejatele.

«Tegin korraldajale Hillar Irvesele ettepaneku, et mõistlik oleks maraton edasi lükata,» rääkis Viilukas. «Kuid korraldaja sõnul on maratoni koroonakriisi tõttu juba kaks korda edasi lükatud, selle taga on lepingud ja muud kokkulepped.»

«Suurt pilti vaadates oleks mõistlik Võhandu maraton edasi lükata, kuid keegi peab ka tasuma sellega tekkivad kulud,» rääkis Viilukas, kellel maratoniga seotud inimestele broneeritud 90 protsenti majutusruumist. «Võib öelda, et Võhandu maraton on Võru maakonna üks aasta suurim üritus. Ja siis tuleb sajandi üritus samale nädalavahetusele.»

Söögi-joogijaht võib keeruliseks minna

Praegu on seega Viilukase sõnul olukord, kus kaks aasta suurüritust toimuvad korraga. «Nii võib olla, et maratonil osalejad ei saa kusagil süüa ega juua,» lisas ta. «Kõik kohad on broneeritud või täis – nii on ka külalised stressis.»

Pesa hotelli pidava Margus Timmo sõnul on Põlva majutusasutus samuti ruumid varem ja väga soodsa hinnaga ära lubanud. «Pesa hotell on ralli nädalavahetuseks broneeritud, kuid tube pole kinni pannud mitte rallifännid, vaid tegemist on tee-ehitajatega.»

Margus Timmo, Pesa hotelli omanik «Rallid on igal juhul Kagu-Eestile kuldaeg, mille mõju on tuntav.»

«Broneeringud olid tehtud juba varem, enne Lõuna-Eestisse tuleva võidusõidu väljakuulutamist,» lisas Timmo, kelle sõnul on teetöölistel aasta plaanid ja ajagraafikud juba varem ees. «Ruumid olid ära antud. Üksikud toad, mis vabaks jäid, võtsid ära pereturistid. Enne seda, kuni kinnitati ralli toimumine, müüsime ruume nii soodsa hinnaga kui võimalik.»

Tervikpilti vaadates ei mõjuta ralli Timmo sõnul Kagu-Eestis mitte ainult majutussektorit, vaid ka muud majandust. «Ma ei kahtle üldse, et kõik, kel vähegi kvaliteeti ja turul mainet, saavad oma majutuskohad välja müüdud,» lausus Timmo.

«Peale selle teenivad toitlustajad, spaad ja teised,» rääkis Timmo. «Rallid on igal juhul Kagu-Eestile kuldaeg, mille mõju on tuntav. Sellest osalevad sõitjad, hooldus- ja saatemeeskonnad saabuvad seejuures juba nädal aega varem, et teid kaardistada.»

Kui muidu on Salloki sõnul septembris madalhooaja hinnad, siis võidusõidu ajal küsitakse tipphooaja tasu. «Oleme väga tänulikud korraldajatele, et nad seda võistlust Otepääl peavad,» lisas ta. «Tänu rallile tuleb septembris, mis on muidu madalhooaeg ja suhteliselt vaikne, Otepääle hulk turiste. Pärast möödunud lumevaest talve on see eriti tänuväärne.»