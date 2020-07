KIRI: Ütleme ei partokraatia ülemvõimule

Olen üha rohkem veendunud, et riigikogu valimise seaduse § 7 on vähemalt osaliselt vastuolus põhiseadusega, mis ütleb, et Eesti on demokraatlik vabariik, kus kõrgeima võimu kandja on rahvas. Veerand sajandi jooksul on riigikokku sõna otseses mõttes pääsenud kandidaate, keda reaalselt sinna valitud pole; ausa valimisseaduse korral oleks praegunegi riigikogu koosseis teine. Praegu on kandideerija ka justkui oma ringkonna pantvang, kes peab esindama ühe-kahe kildkonna rahvast. Kuidas ta õpib nägema tervikpilti Eestist?