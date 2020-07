Konverents meenutab suurkujude kokkutulekut

Ruusmanni sõnul oli Köstrimäe koosolek märgilise tähtsusega ning selle meelespidamise traditsioon peab jätkuma. «Omal ajal Jakob Hurda öeldud sõnad vaimu ja kultuuri tugevusest on saanud prohvetlikuks. Nüüd saame olla uhked meie kultuurisaavutuste üle ja öelda, et eestlased on tõepoolest oma vaimus suureks saanud,» lisas Ruusmann.