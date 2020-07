Vaid üheksal ehitusplatsil olid täidetud kõik ohutusnõuded

Enim probleeme tuvastasid tööinspektorid kaitsepiiretega lahtiste avade ja treppide ees ning tellingute korrasoluga. Paljudel tellingutel puudusid osaliselt või täielikult kaitsepiirded, vahepiirded või alumised kaitsepiirded. Kontrollitud ehitustõstukid vastasid kõik nõuetele. Vähenenud on redelite korrasoleku ja kasutamisega seotud rikkumiste arv.

Jätkuvalt probleemne on olukord isikukaitsevahenditega. Kolmandikul objektidest ei olnud töötajatele väljastatud kukkumiskaitsevahendeid. Ainult kahel objektil, kus pidanuks olema kasutusel ohutusvööd, turvarakmed, ohutustrossid ja –köied, olid need olemas.

Endiselt on probleemne kaitsekiivri kasutamine. Kiivrid on küll väljastatud, aga neid ei taheta kanda, sest neil pole lõuarihma ja kummardades kukub see peast ära. Mõistlik oleks tööandjatel soetada kohe korralikud kiivrid. Katusetöid teostati külastatud objektidel vähe, ent pea pooltel neist avastati rikkumised. Ehitusobjektide tööohutusplaanid olid koostatud ja ajakohastatud ning enamasti oli neid ka töötajatele tutvustatud.