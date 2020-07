Miks võib pääsukese pesa alt leida surnud linnupoegi?

«Meil on suitsupääsukese pesa verandal. Hommikul nägin, et all kivipõrandal on kolm surnud linnupoega, kes on kas kukkunud vms, keda eile kindlasti veel polnud, aga pesas sees ka vähemalt kaks veel ja linnuema käib toitmas nagu alati. Rüüstamise moodi ka ei tundu, sest kedagi nagu kaasa poleks viidud," kirjutas lugeja.

Linnuökoloog Marko Mägi lausus, et poegade pesast pudenemises ei ole midagi eriskummalist – iga päev seda just ette ei tule, kuid aeg-ajalt siiski. Põhjuseid võib olla mitu. «Kuna suitsupääsukesed pesitsevad suve jooksul mitmeid kordi (poegi võib pesadest leida ka septembris, soodsal sügisel ka oktoobri alguses), ei ole välistatud, et pesa pärast käis pääsukestel jagelemine ja selle käigus pudenesid mõned pojad pesast. Samuti ei saa välistada, et pojad kukkusid pesast välja omavaheliste jagelemiste tõttu, kuid see on siiski vähetõenäoline. Ma küll ei tea kohalikke olusid, kuid sageli pudenevad pojad pesast pesarüüste tagajärjel – pesast võetakse kaasa üks poeg, kuid rüüstesaginas võivad mõned ka üle pesa serva pudeneda. Ise olen leidnud väliste vigastusteta hukkunud suitsupääsukesi poegi pesa alt pärast nirgi rüüsteretke,» lausus Mägi.

Mägi sõnul pole talle teada, et suitsupääsukesed ise teadlikult pesakonna suuruse reguleerimisega tegeleks. «Pean silmas n-ö lapsetappu (või õvetappu), mida kohtab sageli röövlindudel või siis ka valge-toonekurel.»