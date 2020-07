Viis Võrumaa parki arvati kaitse alt välja

Eelnõu kohaselt arvatakse kaitse alt välja Võru maakonnas kolm kaitsealust hääbunud mõisaparki ja üks puistu, mis on minetanud looduskaitseväärtuse ning üks endine mõisapark, mis asub teise kaitseala koosseisus.

Erandiks on Vastseliina linnuse põlispuude grupp, mis säilinud osa kunagisest Vastseliina mõisast ja on arvatud Piusa jõe ürgoru koosseisu. Pargid ja puistud on kaitse alla võetud nii Eesti Vabariigi algusaastatel kui ka enne taasiseseisvumist asjaomase ametiasutuse otsusega.