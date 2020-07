Küsitlus: kas riik peaks toetama maasikakasvatajaid, kellel osa saaki tööjõupuuduse tõttu korjamata jäi?

Tuuli Merimaa, Pokumaa juhataja

«Loomulikult peab, sest maasikakasvatajad ei ole selles süüdi, et asjad on nii, nagu nad on. Tegevusetusega ei saa kuidagi asja paremaks. Pealegi annab see meile kõigile tunda, kui maasikad jäävad korjamata. Sellega seoses on hind kõrgem ja meie inimene, kes saaks tervisliku Eesti maasika kätte normaalse hinnaga, seda nüüd ei saa.

Olen täitsa kurb sellepärast. Ei pea seda maasikat võõras korjama, aga kui oma inimene ei korja, ei saa marju ju põõsa otsa jätta.»

Ilmar Tagel. FOTO: Arvo Meeks

Ilmar Tagel, veteransportlane

«Ei peaks toetama. Sellepärast, et meil peaks kõigil olema võrdne kohtlemine. Kui ettevõtja hakkab midagi tegema, siis igal äril on oma risk. Ettevõtja võtab omale riski ja tavamaailmas läheks ettevõtja lihtsalt pankrotti ning alustaks vajadusel uuesti. Riskid peaksid olema ette teada ja nendega tuleb arvestada. Miks peaks mina kui maksumaksja seda hüvitama?»

Kaupo Kutsar. FOTO: Arvo Meeks

Kaupo Kutsar, Valgamaa Põllumeeste Liidu juhatuse liige

«Arvan, et mingi mõistlik lahendus oleks vaja leida. Ettevõtted on ju investeerinud raha ja oma maasikapõllud teinud. Kogu see koroonaviirusega seoses laenuvõtmine ja toetamine – on ju selge, et kuhugi peab see raha minema.

Tegelikult jagub meie maasikale turgu. See, et meie maasika asemele tuleb rohkem võõrast maasikat asemele, on probleem. Praegu tuleks toetada ja siis tegeleda ebaausa konkurentsiga. See on riigi teha, seda ei saa marjakorjajad teha.»

Igor Taro. FOTO: Siim Saavik

Igor Taro, Põlva vallavolikogu liige

«Arvan, et see võib olla teatud juhtudel vältimatu, kuigi ei pea väga õiglaseks, et valitsuse rumalusi peavad maksumaksjad nii massiliselt kinni maksma. Meil ei ole mõtet oma ettevõtteid ära tappa, muidu sööme kahe-kolme aasta pärast ainult importmarju.