Valka tulnud tanklakett tõotab Lätist madalamat hinda

Uus tankla alustas tegutsemist linna piiri lähedal aadressil Transpordi 1. Seal asub maapealne mahuti ning tankur, valikus on bensiin 98 ja diisel ning AdBlue lisand. Tartu Terminal ASi juhatuse liige Raido Raudsepp lausus, et tulevikus pole välistatud poeruumide lisandumine. «Kui saame Valgas korraliku kliendibaasi, ei ole mingit küsimust sinna teenindusjaam juurde ehitada.»

Raudsepa sõnul on nad strateegiaks valinud aktsiisitulude tagasitoomise riiki. «Ega Valgas tanklaid ülemäära palju Eesti poolel ole. Tahaks, et Eesti poolel tangiks ka raskeveok, mille juht on sunnitud praegu Lätis või Leedus tankima. Praegu enam seda põhjust ei ole, hind on soodsam. Bensiin sai sellepärast pandud, et tavakodanik saaks ka tulla.»