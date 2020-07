Skulptor: Lõbus Ott on peremees, kes ootab külalisi

«Minu töö on valmis. Eks ühel hetkel tuleb pidulik avamine ka,» sõnas ta, kui mõmmimonumendi ees pingil istume. «Hea tunne on, et valmis sai. Päris pikalt sai tehtud ja mõeldud.»

Kadaku skulptuur «Lõbus Ott» kujutab istuvat mõmmikut, kes hoiab käppade vahel vihmavarju. Oti kõrgus on koos vihmavarjuga 2,5 meetrit. Mesikäpp on kuldpruuni tooni pronksist, vihmavari roostevabast terasest. Purskkaevu alusel on valgustus. Purskkaevu äärekivid on graniidist.