«Rahandusministeerium soovib välja selgitada, kas Rõuge vallal on huvi selle omandamise vastu. Kui huvi on, tuleb esitada taotlus ja selgitada, milleks seda vajame,» ütles Rõuge vallavanem Rein Loik. «Oleme seda vallavalitsuse tasandil arutanud, et vajadust hoonet koolimajana kasutada meil pole, aga sellest annaks kujundada hoolekandeasutuse.»