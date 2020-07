Kersnad tegid lemmikkohvikule kingituse

Nagu Liina Kersna ühismeedias tõdes, on kohvik Katariina nende elus olnud 14 aastat. «Seal on tähistatud sünnipäevi ja pulma-aastapäevi. Katariina on olnud meiega nii headel kui ka halvematel aegadel. Ja me oleme tõesti tänulikud, et on koht, kus on alati hea olla.»