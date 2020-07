Tee ääres seisis poolik auto

Sõiduki läheduses kedagi ei viibinud. Ühestki liiklusõnnetusest pole selles piirkonnas teatatud ning samuti puudub info, et tegu oleks kunstiprojektiga.

Poolik sõiduk äratas tähelepanu ka sotsiaalmeedias. Grupis Valgakad sai teema hulga kommentaare. Auto olla samas asukohas olnud veel ka esmaspäeval. Üks inimene kirjutas, et veel reede hommikul oli auto haagise peal, millel oli rehv tühi.

Teisel kommenteerijal tekkis küsimus, kas masin on maanteemuuseumist jooksu pannud või on see hoopis teeäärne kunst.