Järvefestival tuleb taas

Tänavune järvefestival toimub 11. - 18. juulil, mil kultuurilastiga laevad saabuvad kaheksa päeva vältel iga päev uude sadamasse, kus terve päeva jooksul toimuvad kontserdid, Peipsimaa kultuuripärandit tutvustavad õpitoad ning laadad, kus müüakse ainult kohalikku toodangut.

Festivali peakorraldaja Kadi Ploomi sõnul on tänavuse festivali fookuses Peipsi kala ja seetõttu on igas sadamas Peipsi kalatoitude õpituba, kus erinevad meistrid õpetavad huvilistele, kuidas tinti fileerida, uhhaad keeta ja teisi põnevaid nippe, mil moel Peipsi kalast maitsvaid toite valmistada.

Järvefestivali laadad on aga oodatud sündmused nii kohalikele inimestele kui ka festivali külalistele. „Meil on väikeettevõtjad, kes võtavad Järvefestivali ajaks suisa puhkuse, et tulla oma toodangut müüma, sest nende jaoks on oluline festivalimelu ning vanade tuttavatega kohtumine," lisas Kadi Ploom.

Sarnaselt eelmistele aastatele lõpetab igas sadamas päeva erinev folkbänd, mis astub lavale kell 20.

Festival liigub kultuurikoormaga sadamast sadamasse saatelaevastikuga ning tänavu saavad ka huvilised laevastikuga liituda. Festivali saavad ennast registreerida nii veesõidukite omanikud, kes soovivad osaleda laevastikus kui ka reisijad, kes tahavad vabade reisijakohtade olemasolul laevastikuga ühineda.

Reisihuvilistel tuleb kodulehel olevas ankeedis märkida, millistel kuupäevadel soovitakse saatelaevastikus kaasa sõita ja seejärel võtavad korraldajad huvilistega juba otse ühendust. Laevastikku juhib traditsiooniliselt lodi Jõmmu, kuhu on võimalik samuti pileteid osta.

Tänavusel festivalil alustavad laevastiku liikmed päeva ühise hommikusöögiga, et seejärel sõita edasi järgmisse sadamasse. Kõik festivali üritused, nagu kontserdid ja õpitoad on külalistele tasuta, küll on aga tasuline lodjasõit ja reisimine saatelaevadel.

Neli aastat festivali korraldamise juures olnud Räpina Loomemaja juhataja Leo Kütt rääkis, et tema hinnangul on festival eelkõige kogukonna pidu. „Just väiksemates kohtades nagu Vasknarva või Kolkja öeldakse meile, et tulge sagedamini," rääkis ta. „Nii on põhjust lastel koju tulla, kohalikul rahval omatehtud piirakaid ning käpikuid müüa ning isetegevuslastel ka esineda. See on rahvapidu sõna otseses mõttes."

Järvefestival 2020

11.07 Vasknarva

12.07 Lohusuu

13.07 Mustvee

14.07 Kolkja

15.07 Piirissaar

16.07 Mehikoorma

17.07 Värska