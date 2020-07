Tõrva vald nomineeriti keskkonnasõbraliku kohaliku omavalitsuse tiitlile

Hiljuti korraldatud Tõrva valla elanike rahulolu-uuringust selgus, et valla elanikud hindavad kõige kõrgemalt just looduskaunist elukeskkonda, mille säilitamine on vallavalitsuse prioriteet. Suurt tähelepanu pööratakse ka ajalooliste mõisaparkide säilitamisele ning terviseradade hooldamisega tegeletakse regulaarselt, et tagada mitmekülgsed sportimise ja vaba aja veetmise võimalused.