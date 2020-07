Tõrva Raadio alustab hooajaga

Tõrva Raadio peatoimetaja Riin Lepik kinnitab, et programmist leiab igaüks endale saateid, mida huviga kuulata.

„Meie programm on sel hooajal läbinud värskenduskuuri. Argipäeva oleme toonud rohkem päevakajalisi saateid. Eesmärgiks on see, et kuulaja saaks olla kursis ühiskonna tähtsatel teemadel,“ rääkis peatoimetaja. „Oleme ümber teinud programmi ka reedel, kus keskendume pigem rohkem meelelahutussaadetele, et kuulaja saaks alustada nädalavahetust positiivselt,“ lisas ta.

Argipäeva õhtuid sisustavad peamiselt muusikasaated. Reedel on alates kella 20 eetris Tõrva Raadio Tantsulka, kus DJ pulti asuvad Tõrva Raadio liikmed. „Koostöös Tõrva vallaga soetasime mõnda aega tagasi DJ puldi, mille peal tahame testida oma oskusi ning otsesaates pakkuda parimaid tantsumuusika palasid. Esimesed testid said just mõni päev tagasi tehtud ja kõik on tantsulkaks valmis,“ rääkis Lepik.

Eraldi toob peatoimetaja välja nädalavahetuse õhtud, mis täidetakse taas Vabamussi saadetega. „Soovijaid, kes tahavad oma saadet teha, on päris palju. Mõned vabad kohad on veel Vabamussi vööndis. Seega, kes tunneb, et tahab ise oma muusikasaadet teha, siis nüüd on selleks viimane võimalus.“ Vabamussi info on kättesaadav Tõrva Raadio kodulehel.

Tõrva Raadio abil tähistatakse Valga maakonna 100. sünnipäeva. Valga maakond loodi 6. septembril 1920. „Saates Ajaauk keskendume just Valgamaa lugudele. Mäluaugu saates on küsimused Valgamaa kohta ning laupäeval pärast hommikuprogrammi toob Sirli Pippar eetrisse Valgamaaga seonduvate inimeste muusika. Palju õnne meie maakonnale!“

„Teistsugune kevad on õnneks möödas ning tahaksime juba Tõrva Raadioga meie piirkonna inimeste kõrvu jõuda!“ Peatoimetaja kutsub üles koostööle. „Kui teil on mõni äge mõte, millest raadios rääkida või kes võiks tulla külaliseks, andke sellest meile teada! Koostöös sünnibki meie piirkonna parim raadio!“