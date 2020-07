Malevlaste suvi sai avapaugu

Mõlema õpilasmaleva tööd ja tegevused ning juhtimine on eraldi korraldatud, küll aga on malevate formaat sama.

Tankla malevas on neli rühma, mis on vähem kui eelnevatel aastatel. Seetõttu pidid noored malevasse saamiseks tavapärasest rohkem pingutama. Kandideerimiseks oli vaja esitada nii CV ja motivatsioonikiri. Kõik ikka nii, nagu tavapäraselt tööle kandideerimiseks vaja läheb. Konkurents kohtadele oli tihe - kaks noort ühele kohale. Kuigi rühmi on vähem, siis põnevust hoopis pisut rohkem, sest koostööd tehakse Piiriveerega, kes astub maleva-karusssellile esmakordselt. Piiriveeres on kolm maleva rühma, milles kokku 30 noort Põlva- ja Võrumaalt. Esimese malevanädala lõpus toimub ka kahe maleva ühine kokkutulek Kuutsemäel.

Malevlased teevad kahe nädala jooksul erinevaid heakorratöid, talutöid, koristavad, värvivad ning riidastavad puid. Tankla õpilasmaleva tööandjateks on sellel aastal Valga Sport SA, SA Taheva Sanatoorium, Tõrva Vald, Kitse-Ado Talu ning MTÜ Tramburai ja Bamba. Piiriveere tööandjad on AS Plantex, OÜ Almar Puit, Setomaa Vallavalitsus, SA Piusa, OÜ Mentli ja Lõuna-Antsu talu OÜ.

«Eelmisel aastal alustasime maleva tegemisel koostööd Piiriveere Liideriga, kes küll olid siis vaid vaatleja ehk niinimetatud õpipoisi rollis, siis sellel aastal nad juba piloteerivad meie abiga. Meil on ühine malevaformaat, samal ajal algus ja lõpp, maleva keskel kohtume kokkutulekul kus võtame koos mõõtu taidluses, spordis ja teistel aladel. Loodame, et selline ülesehitus annab ka noortele pisut põnevust ja uusi tutvusi juurde,“ kommenteeris Tankla õpilasmaleva üks korraldaja Marek Mekk.

«Minu ootus malevale on, et Piiriveere malevanoored ja rühamjuhid saaksid häid tööalaseid kogemusi, uusi tutvusi ja oleks elamusi ning silmaringi avardamist. Et meie malevanoored suudaksid tõestada tööandjatele, et noored teevadki tublisti tööd, on püüdlikud ja neid ei tuleks värbamisel karta,» sõnas Piiriveere õpilasmaleva korraldaja Helen Zupsmann.

Tankla ja Piiriveere õpilasmalevat viiakse läbi LEADER koostööprojekti "Õpilasmalev Valgamaa ja Piiriveere Liideri piirkonnas (2019-2020)" raames, mida toetab PRIA Eesti maaelu arengukava 2014–2020 programmi ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi vahenditest.