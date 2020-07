Hiidplaneedid paistavad taas taevas

Planeedi vastasseis tähistab hetke, mil selle kaugus Maaga on aasta lõikes kõige väiksem - Jupiter 620 miljonit kilomeetrit ja Saturn 1,35 miljardit kilomeetrit. See tähendab ühtlasi, et Maa asub vastasseisude ajal peaaegu täpselt Jupiteri või Saturni ja Päikese vahel, mistõttu on nad meie vaatenurgast 100 protsendi ulatuses valgustatud.