Ivari Padar: Kohaliku tööjõuga sahvreid ära ei täida

Loodetavasti on järgmisel aastal soovijaid rohkem ning selle nimel tuleb teha eeltööd. Seda varianti, et meie enda tööjõud kataks ära kogu põllumajanduse vajaduse, kindlasti ei ole. Pealegi on maasikakorjamine ka füüsiliselt äärmiselt raske. Ajakirjanik Priit Pullerits, kes sportliku mehena läbib tihti maratone, käis ka ise seda tööd proovimas, kuid tõdes, et heast füüsilisest vormist hoolimata oli see äärmiselt kurnav ja raske. Sissetoodud töökäsi on ikka vaja!

Mida siis vapper valitsus on teinud? Suure punnitamise peale tekkis kompromiss, et võõrtöölised võivad olla põllumajanduses 31. juulini. Küsisin, et mis imetabane päev see 31. juuli on, kas teatud peakatet kandvate poliitikute lõikuspüha? Ja kaugel see varblaste hävitamine ja ruutpesiti kartulikasvatus nii on? Keset koristusaega saadetakse igatpidi vajalikud ja tervishoiutingimused täitnud inimesed maalt välja. Opositsioon esitaski ettepaneku lükata see kuupäev edasi aasta lõpuni või ehk mardipäevanigi, 10. novembrini. Valitsuskoalitsioon aga hääletas selle ettepaneku maha!

Nüüd siis 25. tunnil ärgati ja lubati abijõu kasutamine. Ilmselt siis hallitavate maasikate pilt oli ikka väga ebameeldiv, lüpsmata lehmad on järjekorras.

Suur kogus Eesti piima toodetakse praegu just võõrtööjõu abil. Piima toodame lisaks siseturu vajadusele samas mahus ka ekspordiks. Siin ei saa olla lahendus väärtusliku karja vähendamine tööliste puudumise tõttu.

Euroopa Liidu tasandil on juba kevadest kokkulepe, mis lubab hooajatöölisi sisse tuua. Seda muidugi rangetel tervishoiutingimustel. Oleme maaelukomisjonis mitmel korral arutanud, et Eestigi peaks olema mõistlik ja pidama läbirääkimisi kas või Ukrainaga, kuidas seda korraldada. Kas või korraldades karantiini Ukrainas. Sel juhul oleksime suutnud tagada ehk juba jaanipäevaks lisatööjõudu. Nende arutelude ajal olid kohe ka Eesti marjakasvatajad nõus korraldama karantiini ja tööjõu transporti, kuid see polnud valitsusele piisav.

Aga millised on tingimused? Tervishoiu seisukohalt ikka väga jaburad. Tööjõu väljasaatmise tähtaeg 31. juuli jäi jõusse, uuel tööjõul on käsk kuue kuu jooksul kotid kokku tõmmata. Seega inimesed on siin karantiini läbinud, tööharjumused saanud ja siis saadetakse riigist minema. Selline see olukord on.

Kuna rahandusminister Martin Helme keeldus tekkinud olukorra pärast vabandust palumast, teen seda tema asemel mina. Kinnitan, et maasikakasvatajad ei ole orjapidajad, võõrtööjõud ei ole puulased ja tohtlased ning põllumajandusorganisatsioonid ei ole tekikiskujad. Palun vabandust ka nende ees, keda koalitsioon on riigikogu saalis niimoodi hurjutatud.