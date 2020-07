Mõtteid on palju, aga need on kõik Edgar Valteri mõtted, räägib oma lähiaja tööplaanidele pilku heites Pokumaa uus juht Tuuli Merimaa. Tema vastutab nüüd selle eest, et Põlva- ja Võrumaa piiril asuv teemapark laieneks ning muutuks rahva seas veelgi populaarsemaks.