Tsirguliinas süttis puidutööstuse katlamaja kuivati

Põlevmaterjali on päästeameti kommunikatsioonijuhi Marek Kiige sõnul hoones palju ning selle kustutamine võtab päästjatel aega. Sama kinnitas ka päästetööde juht Alar Vaarend, kes täpsustas, et põlevas hoones on rohkesti just saepuru, mille kustutamine on alati keeruline.