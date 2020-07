VIDEOLUGU ⟩ Rekordarv ajateenijaid paneb pataljoni proovile

Nädala esimestel päevadel saabus Taara linnakusse ühtekokku üle 450 uue ajateenija üle Eesti.

«Neid ootab ees kõigepealt sõduri baaskursus: seitsme nädala jooksul omandatakse sõdurile vajalikud teadmised ja oskused alustades laskmisest ja lõpetades välitingimustes orienteerumise ja ööbimisega,» rääkis Kuperjanovi pataljoni ülem major Indrek Sarap. «Seejärel jagunevad nad laias laastus kaheks: autojuhid, kes lähevad autojuhikursustele ja tulevased inimeste juhid, kes lähevad nooremallohvitseride kursusele.»

Ajateenistus algab traditsiooniliste esimese päeva protseduuridega, kus saabunud läbivad turvakontrolli, jagatakse allüksustesse ja saavad oma varustuse. Ent tavapärase kõrval on sel aastal ka uuendusi, mis puudutavad nii ajateenijaid, aga ka pataljoni ohvitsere ja allohvitsere.

«Esiteks ajateenistust alustab üle 200 noore mehe ja naise tavapärasest rohkem ja see on väljakutse nii meie instruktoritele kui meie taristule,» sõnas Sarap. Ajateenijad mahuvad ülema kinnitusel kasarmutesse küll ära, aga napilt. «Selle aasta lõpus on korraks Kuprjanovi jalaväepataljonis üle tuhande ajateenija. Minu teada varem nii palju pole olnud.»

Üks neist paljudest, kellel esmaspäeval ajateenistus algas, on Tartu noormees Sten Hansen (20). «Natuke ärev, aga täitsa valmis,» hindas ta enda olukorda pärast suunamist Bravo kompanisse. «Esimene päev tundub palju leebem olevat. Ma kujutasin ette, et asi on äkilisem, kuid palju leebem on kõik.»

Enne väeossa saabumist Sten enda sõnul otsest hirmu ei tundud, kuid väike ootusärevus oli sees. Pühapäeva õhtu möödus noormehel enda sõnul rahulikult mitte midagi tehes. «Puhas uinak,» muigas ta.

Lisaks tavapärasele kaitseväkke saabumisele alustas sel nädalal teenistust ka üks suurem seltskond noori Pärnust, kes tulid ajateenistusse projekti «Klassiga ajateenistuses» raames Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumist.

«Lisaks sellele on sel aastal pisut suurenenud naisajateenijate osakaal,» lisas Indrek Sarap. «Ajateenistust alustab kaksteist naisajateenijat.»

Väljaõppe osas on samuti ees ootamas muudatused, millest käegakatsutavam on sügisel kasutusele võetavad uued automaattulirelvad. «Nii eel- kui põhikutse alustavad teenistust harjumuspäraste AK-4 automaadiga, aga suure tõenäosusega väljaõppetsükli keskel nad õpivad ümber uue automaadi peale. Saab olema kindlasti väga põnev,» lausus Sarap.