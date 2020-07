Merry Aart: võõrtööjõud ei ole lahendus

Kasutades massiliselt odavat võõrtööjõudu, võidame lühiajaliselt, aga kaotame tulevikus. Tartu Ülikooli majandusteaduskonna dekaan Raul Eamets on öelnud: «Asja tuum on madalam palk, mis võimaldab ettevõtjatel kulusid kunstlikult all hoida. Innovatsiooni mõttes on see negatiivne nähtus.»

Riigikogus 6. juulil peetud erakorralisel istungil lükkas riigikogu Reformierakonna algatatud välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu tagasi. Põhjus oli väga lihtne: need välismaalased, kes olid Eestis kriisi alguses, võivad siin olla 31. juulini. Suur osa nendest soovibki koju minna, sest neid vaevab koduigatsus. Ka on marjad selleks ajaks enamasti korjatud, nii et see eelnõu ei oleks olnud olukorra lahendamiseks jätkusuutlik.

Ei ole põhjust pahaks panna, et kriisiperioodil on vaja teada inimeste liikumist ja asukohta.

Vabariigi valitsus avas 6. juuli korraldusega piirid ka hooajatöölistele, arvestades nakatunute arvu 100 000 elaniku kohta, mis peab olema väiksem kui 16 kahe nädala jooksul. Ukrainas kõigub see näitaja 25 nakatunu piirimail. Seega peab Ukrainast tulev tööjõud olema kaks nädalat isolatsioonis, neile tehakse esimene koroonaviiruse test saabumisel, teine 14. päeval ja kui test on negatiivne, võivad nad tööle asuda.

Kuni 30.04.2022 lüheneb hooajatöötajana Eestis töötamise aeg 270 päevalt 180 päevani 365 järjestikuse päeva jooksul, samuti kehtestatakse minimaalne palganõue valdkondliku ja maakondliku keskmise palga järgi. See tähendab, et on konkreetsed reeglid, mille täitmist ka kontrollitakse. Ei ole põhjust pahaks panna, et kriisiperioodil on vaja teada inimeste liikumist ja asukohta.

Marjakasvatajaid oleks ehk tõepoolest aidanud, kui otsus oleks tulnud paar nädalat varem, kuid otsuseid tehti ju ekspertide hinnangute alusel. Suur osa saagikaost on ka tänavu põhjustatud ilmastikuoludest. On ekspertide ülesanne hinnata kriisist tingitud kahjusid. Mis puudutab loomakasvatust, eriti lüpsikarja, siis siin on asi keerulisem ja tuleb mõelda, kuidas nemad hakkama saavad.

Kokkuvõtteks ütleksin, et võõrtööjõuga on probleeme, see peab olema kontrollitud ega tohi ületada kriitilist piiri – meid on ju vaid pisut üle ühe miljoni. Meil kõigil – ettevõtjatel, riigil, teadlastel – tuleb pingutada ja mõelda, kuidas luua keskkond, et meie enda inimesed oleksid valmis töötama ka põllumajanduses.

Loomulikult peab töö olema mõistlikult tasustatud ning töölise ja ettevõtja vahel peab valitsema vastastikku lugupidav suhtumine. Pereinimesed aga vajavad töö kõrvalt aega ka oma perega koosolemiseks.

Meil seisab ees ülesanne, kuidas motiveerida noori õppima põllumajanduslikke erialasid. Kutseõppega tegelevad koolid saavad intensiivsemalt tegeleda täiend- ja ümberõppega. Töö põllumajanduses ei ole raskem kui ehitaja või koristaja töö. Peame tegelema maaelu ja põllumajanduse mainega ja kui ka töötasu järele tuleb, ei pea noorem põlvkond ära minema.